Делегация Совфеда осмотрела соцгородок под Псковом

14:46, 09 июня 2026, ПАИ

С рабочим визитом в Псковскую область приехали председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заместитель председателя комитета Сергей Аноприенко, член комитета Николай Ежов и руководитель аппарата комитета Ольга Максимова сегодня, 9 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Они посетили Социальный городок, расположенный в Псковском районе. Экскурсию для гостей по корпусам провела директор учреждения Ольга Семенкова. В мероприятии также приняли участие сенаторы РФ от Псковской области Наталья Мельникова и Алексей Наумец, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, региональный министр социальной защиты Ольга Евстигнеева, общественный помощник главы региона Татьяна Кирилёнок и многие другие.

Ольга Семенкова обратила внимание, что это учреждение отличается от остальных, в нём используются новые технологии, есть возможность полустационарного размещения. Она подчеркнула, что в корпусах квартирное размещение, и это европейская модель – человека вводят в социум, к которому он может приспособиться и жить дальше. Особый упор на сохранение психического здоровья. Есть возможность вести домашнее хозяйство, встречаться с семьёй. В случае каких-либо происшествий – есть связь по рации, сотрудники сразу же отреагируют на вызов.

В корпусах Социального городка проживает 115 человек. Он полностью оборудован для комфортного проживания. Предусмотрены пандусы, нет порожков. Директор учреждения заметила, что доходность учреждения при этом растёт. В услугах соцгородка делается акцент на психолого-клинического специалиста, социального педагога.

По её словам, большой плюс и в том, что учреждение находится в черте Пскова. «У нас появились доктора, и хотелось бы, чтобы они имели доступ к базе Минздрава РФ. Так проще работать с получателями и обращаться в скорую помощь, госпитализировать людей», – сказала Ольга Семенкова и добавила, что в настоящий момент сложно развиваться в условиях медицинского лицензирования.

«Впечатления прекрасные. Впервые встречаю такой объект. С людьми старшего поколения здесь действительно работают, это видно не на словах, а на деле. Нужно создавать больше таких социальных городков в стране, где люди будут находить психологическую поддержку. Дай бог процветания этому месту и огромное спасибо персоналу за внимание к старшим. Успехов вам», – пожелал Вячеслав Тимченко. По его словам, такая работа – хороший пример для молодого поколения.

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в свою очередь подчеркнула, что учреждение готово делиться своим опытом, полученным за два с половиной года работы. Директор Социального городка Ольга Семенкова добавила, что она полностью уверена в своих сотрудниках, а поддержка министерства и правительства области фундаментальная. «Это успех общей работы. Стараемся следовать всем новым веяниям и оставаться в рамках законодательного поля», – заключила она.