Реконструированные очистные в Вязье заработают в этом году

16:51, 09 июня 2026, ПАИ

Реконструированные очистные в Вязье заработают в этом году, сообщил глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Продолжается реконструкция очистных сооружений в деревне Вязье в 15 км от Дедовичей. В сроки мы укладываемся, хоть и стройка идёт с небольшой задержкой из-за погодных условий. Подрядчик у нас добросовестный. Оборудование заказано. Надеемся, что к концу года работы на объекте завершатся», – отметил глава округа.

В планах – продолжение ремонта в центре досуга в посёлке Пионерный (микрорайон в составе Дедовичей). «Думаю, на следующий год стройка продолжится. У нас остался недоделанным зрительный зал с оркестровой ямой и часть внутренних работ. Надеюсь, региональные власти нам помогут, так как местным бюджетом объект не осилить. И конечно, всегда на повестке дня сфера ЖКХ и дороги. В этом году, например, капитально отремонтирована улица Егорова в Пионерном на протяжении 700 метров», – рассказал Руслан Ахтямов.

Глава округа также уточнил, что в этом году 23 ТОС стали победителями конкурса и смогут реализовать свои заявки. «Стремиться есть куда, конечно, но для нас и эта цифра сейчас оптимальная. На следующей неделе начнём размещать первые аукционы по проектам ТОС. Я всегда людям говорю, что ТОС – самый лёгкий и эффективный способ привлечь деньги на улучшение окружающей среды», – заключил Руслан Ахтямов.