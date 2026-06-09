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Сплав по Черёхе на сапах организуют псковские энтузиасты

Сплав протяжённостью 18 километров по реке Черёхе на сапбордах организуют 20 июня, сообщается в группе «Сап Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Участники соберутся у Ольгинской часовни в Пскове и в 08:00 направятся к месту старта. В Псков группа вернётся до 15:00.

Организаторы рекомендуют взять с собой перекус на обед, питьевую воду, репелленты от насекомых, солнцезащитный крем, сменную одежду и головной убор.

Прогулка будет осуществляться по записи. Количество мест ограничено.

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