Ольга Иванова назначена судьёй Псковского городского суда

22:57, 09 июня 2026, ПАИ

Судьёй Псковского городского суда назначена Ольга Иванова, сообщается в канале объединённой пресс-службы судов Псковской области в MAX.

Судья назначена указом президента России Владимира Путина «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» № 405 от 9 июня 2026 года.