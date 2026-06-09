Ольга Иванова назначена судьёй Псковского городского суда
Судьёй Псковского городского суда назначена Ольга Иванова, сообщается в канале объединённой пресс-службы судов Псковской области в MAX.
Судья назначена указом президента России Владимира Путина «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» № 405 от 9 июня 2026 года.
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