В Псковской области завершилось голосование за объекты благоустройства по программе ФКГС

00:10, 13 июня 2026, ПАИ

В Псковской области завершилось Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В голосовании приняло участие около 90 тысяч человек.

Псковичи отдали свои голоса за территории, которые приведут в порядок в следующем году, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Решаем вместе», а также проводилось при помощи волонтёров в общественных местах.

По итогам голосования в каждом муниципальном образовании будут определены объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов.

В Пскове на голосование было представлено 20 территорий. В лидерах оказались:

сквер между улицами Чудской и Технической и Прибрежным проездом,

общественная территория между домами № 17 и 19 на улице Яна Фабрициуса,

общественная территория между домами № 49а на улице Труда, № 52 на улице Новоселов и детским садом № 40 «Ручеёк».

В Псковском муниципальном округе можно было проголосовать за семь объектов. В итоге сформировалась первая тройка:

общественная территория от дома № 2 до дома № 11а на улице Главной в деревне Селище Логозовской волости,

общественная территория возле дома № 1 на улице Завеличенской в деревне Борисовичи,

общественная территория напротив дома № 4 на улице Никольской в деревне Родина.

В Великих Луках для обновления было заявлено три территории. Места предварительно распределились так:

общественная территория возле дома № 56 на улице Ставского,

сквер напротив дома № 3 на улице Глинки,

микрорайон Сотово, общественная территория между домом № 4 на улице Радищева и домом № 22/1 на улице Матвея Кузьмина.

В Великолукском муниципальном округе для благоустройства предложили шесть территорий. По итогам голосования лидируют следующие:

спортивная площадка на улице Молодёжной в деревне Кислово,

общественная территория вблизи сцены на улице Луговой в посёлке Мелиораторов,

общественная территория напротив дома № 20 на улице Трудовой в деревне Крутовраг.

Жители Печорского муниципального округа могли проголосовать за пять территорий. Большинство высказалось за благоустройство:

общественной территории у пруда на перекрёстке улиц Юбилейной и Заводской,

сквера возле дома № 27 на улице Свободы,

общественной территории между домом № 15 на улице Садовой и домом № 40 на улице Изборской в деревне Новый Изборск.

Также в голосовании участвовали три объекта в Гдовском муниципальном округе. Голоса распределились следующим образом:

общественная территория возле входа в крепость,

общественная территория на улице Ручьевской,

общественная территория в деревне Сторожинец.

В Островском муниципальном округе местные жители могли выбрать из четырёх территорий. Результат голосования такой:

сквер на перекрёстке улиц Клавдии Назаровой и Больничной,

сквер напротив дома № 2/300 на улице Шумейко,

пешеходная зона вблизи дома № 7 в микрорайоне Строитель.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе шестой год. За это время в Псковской области уже благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий.

Всего жителям региона на выбор было представлено 113 общественных территорий (на пять больше, чем годом ранее), из которых 64 были предложены самими гражданами, 49 – органами местного самоуправления. Округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета и смогут потратить его на благоустройство, сообщил ранее губернатор Михаил Ведерников.

21 апреля глава государства Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он сообщил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1 600 муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан.