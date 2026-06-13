Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области завершилось голосование за объекты благоустройства по программе ФКГС

В Псковской области завершилось Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В голосовании приняло участие около 90 тысяч человек.

Псковичи отдали свои голоса за территории, которые приведут в порядок в следующем году, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Решаем вместе», а также проводилось при помощи волонтёров в общественных местах.

По итогам голосования в каждом муниципальном образовании будут определены объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов.

В Пскове на голосование было представлено 20 территорий. В лидерах оказались:

  • сквер между улицами Чудской и Технической и Прибрежным проездом,
  • общественная территория между домами № 17 и 19 на улице Яна Фабрициуса,
  • общественная территория между домами № 49а на улице Труда, № 52 на улице Новоселов и детским садом № 40 «Ручеёк».

В Псковском муниципальном округе можно было проголосовать за семь объектов. В итоге сформировалась первая тройка:

  • общественная территория от дома № 2 до дома № 11а на улице Главной в деревне Селище Логозовской волости,
  • общественная территория возле дома № 1 на улице Завеличенской в деревне Борисовичи,
  • общественная территория напротив дома № 4 на улице Никольской в деревне Родина.

В Великих Луках для обновления было заявлено три территории. Места предварительно распределились так:

  • общественная территория возле дома № 56 на улице Ставского,
  • сквер напротив дома № 3 на улице Глинки,
  • микрорайон Сотово, общественная территория между домом № 4 на улице Радищева и домом № 22/1 на улице Матвея Кузьмина.

В Великолукском муниципальном округе для благоустройства предложили шесть территорий. По итогам голосования лидируют следующие:

  • спортивная площадка на улице Молодёжной в деревне Кислово,
  • общественная территория вблизи сцены на улице Луговой в посёлке Мелиораторов,
  • общественная территория напротив дома № 20 на улице Трудовой в деревне Крутовраг.

Жители Печорского муниципального округа могли проголосовать за пять территорий. Большинство высказалось за благоустройство:

  • общественной территории у пруда на перекрёстке улиц Юбилейной и Заводской,
  • сквера возле дома № 27 на улице Свободы,
  • общественной территории между домом № 15 на улице Садовой и домом № 40 на улице Изборской в деревне Новый Изборск.

Также в голосовании участвовали три объекта в Гдовском муниципальном округе. Голоса распределились следующим образом:

  • общественная территория возле входа в крепость,
  • общественная территория на улице Ручьевской,
  • общественная территория в деревне Сторожинец.

В Островском муниципальном округе местные жители могли выбрать из четырёх территорий. Результат голосования такой:

  • сквер на перекрёстке улиц Клавдии Назаровой и Больничной,
  • сквер напротив дома № 2/300 на улице Шумейко,
  • пешеходная зона вблизи дома № 7 в микрорайоне Строитель.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе шестой год. За это время в Псковской области уже благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий.

Всего жителям региона на выбор было представлено 113 общественных территорий (на пять больше, чем годом ранее), из которых 64 были предложены самими гражданами, 49 – органами местного самоуправления. Округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета и смогут потратить его на благоустройство, сообщил ранее губернатор Михаил Ведерников.

21 апреля глава государства Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он сообщил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1 600 муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июня 2026

Для псковской молодёжи проведут краеведческую пробежку по мостам
13 июня 2026

Palestrina выступит сегодня на хоровом фестивале в Пскове
13 июня 2026

Схема движения автобусов временно изменена в Пскове
13 июня 2026

В Пскове для проведения велогонок перекрыли несколько улиц
13 июня 2026

Михаил Ведерников: Полученный опыт обязательно пригодится участникам программы «Герои земли Псковской»
13 июня 2026

Исполнилась мечта: переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
13 июня 2026

В Псковской области завершилось голосование за объекты благоустройства по программе ФКГС
12 июня 2026

Губернатор Ведерников поблагодарил участников псковского автопробега в честь Дня России
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...