Более 87 тысяч жителей Псковской области уже сделали выбор в онлайн-голосовании за объекты благоустройства

10:10, 12 июня 2025, ПАИ

Сегодня, 12 июня, в полночь завершится всероссийское онлайн-голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходит до 12 июня на сайте. К настоящему моменту в голосовании уже приняло участие более 87 тысяч жителей Псковской области.

Осталось несколько часов, чтобы успеть отдать голос за объект, к реконструкции которого приступят уже в 2026 году.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поучаствовать в нём может каждый гражданин старше 14 лет.

Напомним, в Псковской области на голосование вынесено 108 общественных территорий, минимум по две в каждом муниципалитете. Это на 30 больше, чем в прошлом году. По итогам проведения голосования в каждом муниципальном образовании будут определены объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов. В некоторых муниципалитетах победителей будет несколько. Всего отберут 30 территорий. Все они попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Например, в Пскове в голосовании лидирует сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона. В Великих Луках горожане активно голосуют за благоустройство сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной напротив кинотеатра «Родина».