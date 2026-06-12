Проект «Привет, Родная» реализовали в Псковской области

15:41, 12 июня 2026, ПАИ

Проект «Привет, Родная» придумали и воплотили псковские школьники при поддержке госмедиахолдинга на детском медиафоруме. Видео опубликовал глава региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«И разбили представление о том, что есть «чужие» регионы. Получив случайную точку на карте России, ребята искали связь со своей личной и семейной историей. И нашли. Доказали главное: Россия – это не просто карта в учебнике. Наше единство держится на миллионах личных пересечений судеб», – сказал Михаил Ведерников.

В рамках проекта ребята записали цикл роликов для радио «7 Небо», в каждом – личная история о том, как далёкий регион вдруг стал родным. И общая фраза в конце: «Историй много, страна одна. Привет, Родная».