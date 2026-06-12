Псков и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

18:35, 12 июня 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин и представители общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает реализацию совместных проектов, привлечение кадров и ресурсов для взаимодействия с городскими подразделениями, сообщил Борис Елкин в своём канале в MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ















«Эта организация – один из лидеров, представляющих интересы частных несырьевых компаний. Сотрудничество с городом даст нам множество возможностей в развитии данной сферы», – отметил глава города.

Визит делегации совместили со знакомством с ПАО «АВАР имени П. П. Мельникова» – крупным псковским предприятием, которое с 1967 года выпускает выключатели, реле, электронные блоки управления. Комплектующие завода идут на автозаводы АВТОВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, «Урал» и другие. В настоящее время на предприятии реализуются инвестиционные проекты наращивания мощностей, расширения площадей и закупки современного оборудования.

«Уверен, что взаимодействие с «Деловой Россией» пойдёт в тесной связи с заводом «АВАР». Очень важно поддерживать местное производство, и мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству», – подчеркнул Борис Елкин.