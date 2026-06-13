Факт фиктивной регистрации выявили в Пскове

11:44, 13 июня 2026, ПАИ

Факт фиктивной регистрации выявили полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в марте этого года 69-летняя жительница Псковского района зарегистрировала в одном из домов в Пскове гражданина без его фактического пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.