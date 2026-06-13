Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что нужно знать любителям сапбординга, рассказали в МЧС

Сапбординг требует строгого соблюдения мер предосторожности, напоминают в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Катание на доске может быть безопасным, если следовать нескольким простым правилам.

Фото: ПАИ

Перед выходом на воду необходимо пристегнуть лиш (страхующий трос) к ноге, надеть спасательный жилет и сообщить близким маршрут и предполагаемое время возвращения. В начале катания рекомендуется освоиться на доске, передвигаясь сидя на коленях, а затем плавно встать посередине доски, поставив ноги на ширине плеч.

Категорически запрещается перегружать доску, использовать подвесной мотор, кататься в тёмное время суток или при неблагоприятных погодных условиях. Нельзя также использовать весло в качестве упора или рычага и перетаскивать доску волоком по камням, песку или гравию.

Надувные доски предназначены только для небольших закрытых водоёмов, бухт и заливов морского побережья. При этом не рекомендуется удаляться от берега более чем на один километр: это обеспечивает безопасность и возможность своевременного возвращения.

Особое внимание следует уделить дистанции: не подплывать близко к маломерным судам и другим плавсредствам.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июня 2026

Правительство Казахстана хочет ввести штрафы за мат в интернете
13 июня 2026

Смертельное ДТП на трассе в Псковской области: водитель погиб, двое госпитализированы
13 июня 2026

Сталь и ремесло: как в Изборске ожила раннесредневековая культура
13 июня 2026

Глеб Лапицкий: Мы очень ждём жителей РФ на «Славянском базаре в Витебске»
13 июня 2026

«Особая традиция служения флоту»: псковский губернатор опубликовал новое видео из рубрики «Русской славы земля»
13 июня 2026

Пропавшую в Опочецком районе пенсионерку нашли живой
13 июня 2026

Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова удостоена почётной грамоты президента России
13 июня 2026

Московский спектакль «Вишнёвый сад. Комедия» проходит в Псковском театре

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...