Сталь и ремесло: как в Изборске ожила раннесредневековая культура

XVIII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» проходит в древнем Изборске. Праздник перенёс гостей в атмосферу ушедших веков: массовые сражения, зрелищные поединки, напряжённая борьба лучников на историческом турнире, а в шатрах ремесленников мастера делились секретами старинных технологий. Под открытым небом звучали увлекательные рассказы о быте и традициях прошлого. Полное погружение в фестивальную жизнь, звон металла и запах дыма – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.