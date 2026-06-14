Полиция обеспечивает безопасность на чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках
Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок на 31-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Чемпионат проходит в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей. Для обеспечения правопорядка, антитеррористической защищённости и безопасности участников и гостей фестиваля привлекли дополнительные силы и средства органов внутренних дел.
Сотрудники полиции патрулируют территорию фестиваля, прилегающие улицы, парковочные зоны и места массового скопления людей. В управлении посоветовали участникам и гостям фестиваля быть внимательными, бережно относиться к своим личным вещам и соблюдать правила поведения в общественных местах.
За осквернение Вечного огня грозит наказание: псковская полиция выступила с предупреждением
«Звуки мира»: индийские ситары и шотландская волынка звучали под сводами Покровской башни
Александр Козловский: Лёгкая промышленность – это сфера, объединяющая людей труда и высокой ответственности
Депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков награждён грамотой губернатора Псковской области
Искренне и на одной ноте: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского в Пскове объявили закрытым