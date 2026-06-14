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Общество

Полиция обеспечивает безопасность на чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках

Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок на 31-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Чемпионат проходит в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей. Для обеспечения правопорядка, антитеррористической защищённости и безопасности участников и гостей фестиваля привлекли дополнительные силы и средства органов внутренних дел.

Сотрудники полиции патрулируют территорию фестиваля, прилегающие улицы, парковочные зоны и места массового скопления людей. В управлении посоветовали участникам и гостям фестиваля быть внимательными, бережно относиться к своим личным вещам и соблюдать правила поведения в общественных местах.

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