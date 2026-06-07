«Звуки мира»: индийские ситары и шотландская волынка звучали под сводами Покровской башни

В стенах величественной Покровской башни в Пскове сегодня развернулось музыкальное полотно, сотканное из культур разных континентов. Международный форум «На том стоим» подарил зрителям уникальную возможность услышать гармонию Востока и Запада на концерте «Звуки мира». Фоторепортаж Екатерины Ивановой запечатлел магию момента, каждый кадр – это не просто портрет артиста, а свидетельство того, как музыка стирает границы и объединяет сердца в историческом пространстве России.