«Звуки мира»: концерт зарубежных артистов проходит в Покровской башне Пскова

17:43, 14 июня 2026, ПАИ

Концерт зарубежных артистов «Звуки мира» проходит в Покровской башне Пскова в рамках международного форума «На том стоим», посвящённого поддержке российской истории и культуры, сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ















Программа включает оперные арии, известные итальянские композиции, индийскую этническую музыку и волынку.

Ранее сообщалось, что перед слушателями выступают:

– фольклорное трио из Индии: Судхир Матхур, Адитья Шанкер Рагхуванши, Дипа Рагхуванши. В руках виртуозных исполнителей зазвучат ситар, табла и танпура;

– доктор Судхир Матхур – ситарист школы классической индийской музыки Сения Майхар Гарана. Почётный профессор музыки Музыкального колледжа Аджмера. Преподаёт игру на ситаре, воспитал многих известных исполнителей традиционной индийской музыки;

– Адитья Шанкер – исполнитель на таблах, выступавший с концертами на престижных площадках в Индии и за рубежом. Был выбран молодёжным культурным послом Индии на Всемирном фестивале молодёжи и студентов 2017 года в России и выступил на церемонии открытия этого фестиваля в Сибири. Участвовал в молодёжном форуме «Таврида» в 2018 году;

– Дипа Рагхуванши – исполнитель на танпуре;

– Джими МакРэй (Великобритания) – известный музыкант, один из лучших волынщиков-виртуозов, успешно выступающий на родине и за рубежом. Известен своей глубокой симпатией к России. Неоднократно выступал в России с октября 2022 года на международных фестивалях, в том числе «На том стоим» и «Единством сильны». В 2023–2025 годах выступления Джими МакРея с большим успехом прошли в Пскове и городах Псковской области (в Великих Луках, Порхове, Опочке, Невеле, Острове, Пушкинских Горах);

– Сян Фэнянь (Китай) – солистка, оперная исполнительница, ассистент-стажёр Московской консерватории. Совершенствует своё мастерство под руководством профессора К. Кадинской. Обладает лирическим колоратурным сопрано. В её репертуаре арии из опер и камерно-вокальные сочинения А. Вивальди, Ф. Шопена, Р. Штрауса, Л. Бернстайна, М. Глинки, С. Рахманинова. Завоевала золотую медаль в молодёжной категории Всекитайского музыкального конкурса (2017) и золотую медаль конкурса китайской песни (2024). Обладательница многих престижных международных наград и премий в области музыкального искусства;

– Витторио Чентроне (Италия), известный также как Лемури, – певец, композитор, аранжировщик, автор текстов песен. Он начал творческую карьеру в рок-группе Futuritmi, затем дебютировал как сольный исполнитель. В 2003 году принял участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо в качестве автора песен с композицией Chi sei non lo so. Автор рок-оперы Lemuri il Visionario, в которой исполнил заглавную роль, взаимодействуя с анимированными рисунками карикатуриста Джулио Де Вита. В 2020 году получил приз за лучшее выступление на фестивале Musicultura в Мачерате. Он финалист конкурса авторов песен L'artista che non c'era (2022) и конкурса The Voice Senior (2024).

Напомним, что форум «На том стоим» проходит в Пскове и других городах области с 10 по 14 июня. В его культурной и деловой программах выступают российские и зарубежные гости – историки, философы, общественно-политические эксперты, музыканты и деятели культуры.