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Общество

Сыровар из Псковской области рассказала о роли названия продукции в торговле

Сооснователь сыроварни «Сырная Лиса» Лариса Никандрова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 15 июня рассказала о роли названия для продукта на примере сыра, который изготавливают на их ферме по технологии сыра «Российский».

Лариса Никандрова. Скриншот программы

По её словам, сыроварня в своё время производила сыр по технологии российского, однако «никто даже пробовать не хотел». «Он такой яркий, жёлтый, и мы не понимали, почему нам не удаётся его продать. Нам всем очень нравится. <...> Мы решили на скорую руку обозвать его «лисом». И что вы думаете? Теперь он у нас в первых рядах», – отметила она.

Лариса Никандрова добавила, что фермерский сыр от партии к партии отличается, потому что молоко зависит от сезона: зимнее, летнее, весеннее, осеннее – всё разное. Также влияет температура в помещении и на улице, а также то, какую траву ела корова.

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