Почему фермерский сыр дороже магазинного, объяснила сооснователь сыроварни

16:41, 15 июня 2026, ПАИ

Фермерский сыр дороже промышленного, потому что в его составе только молоко, закваска и фермент, а в магазинных сырах есть дополнительные добавки. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 15 июня рассказала сооснователь сыроварни «Сырная Лиса» Лариса Никандрова.

Она также отметила, что на одной из учебных лекций технолог, которая входит в комиссию по аудиту производств, рассказала «не очень хорошие вещи» о составе продуктов в торговых сетях. «У нас, кроме молока, закваски и фермента, больше ничего нет. Натуральный продукт», – подчеркнула Никандрова.

На вопрос, готов ли покупатель сейчас платить за качество, сооснователь сыроварни ответила, что часть покупателей готова.

Гостья эфира также отметила, что объясняет клиентам: «Лучше съесть 100 граммов настоящего продукта, чем полкилограмма неизвестно чего». При этом она добавила, что фермерский сыр – сытный, много не съешь, в отличие от магазинного, который «когда закроешь глаза – не понимаешь, что ты кушаешь».