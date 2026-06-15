Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почему фермерский сыр дороже магазинного, объяснила сооснователь сыроварни

Фермерский сыр дороже промышленного, потому что в его составе только молоко, закваска и фермент, а в магазинных сырах есть дополнительные добавки. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 15 июня рассказала сооснователь сыроварни «Сырная Лиса» Лариса Никандрова.

Фото: Валерия Ковалёва

Она также отметила, что на одной из учебных лекций технолог, которая входит в комиссию по аудиту производств, рассказала «не очень хорошие вещи» о составе продуктов в торговых сетях. «У нас, кроме молока, закваски и фермента, больше ничего нет. Натуральный продукт», – подчеркнула Никандрова.

На вопрос, готов ли покупатель сейчас платить за качество, сооснователь сыроварни ответила, что часть покупателей готова.

Гостья эфира также отметила, что объясняет клиентам: «Лучше съесть 100 граммов настоящего продукта, чем полкилограмма неизвестно чего». При этом она добавила, что фермерский сыр – сытный, много не съешь, в отличие от магазинного, который «когда закроешь глаза – не понимаешь, что ты кушаешь».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>






15 июня 2026

В России планируют расширить перечень исследований в рамках диспансеризации
15 июня 2026

Более девяти тысяч жителей Псковского округа проголосовали за объекты благоустройства
15 июня 2026

Сыровар из Псковской области стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
15 июня 2026

В Великих Луках ЕР контролирует реконструкцию сквера у бывшего кинотеатра «Родина»
15 июня 2026

Спрос на фермерский сыр в Псковской области растёт – эксперт
15 июня 2026

Почему россияне стали чаще платить наличными, объяснили эксперты
15 июня 2026

Сыровар из Псковской области рассказала о роли названия продукции в торговле
15 июня 2026

В Себежском районе умер педагог, отработавший в системе образования более 15 лет

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...