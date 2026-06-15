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Общество

Спрос на фермерский сыр в Псковской области растёт – эксперт

Жители Псковской области стали активнее покупать фермерский сыр, культура его потребления повышается. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 15 июня рассказала сооснователь сыроварни «Сырная Лиса» Лариса Никандрова.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Наблюдаю на ярмарках. Многие люди раньше не слышали про сыры и хотят попробовать. И иногда они очень удивляются вкусу, названию или цвету. И активно покупают их на ярмарках», – рассказала Никандрова.

По её словам, сыроварня не только продаёт сыры, но и учит клиентов правильно их употреблять. «Мы учим клиентов, как правильно есть этот сыр и с чем его подавать», – отметила она.

Лариса Никандрова. Скриншот программы

Никандрова добавила, что, помимо сыров, хозяйство реализует молоко, творог и сметану – эти продукты также пользуются спросом.

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