Стали известны первые стобалльники ЕГЭ в Псковской области

11:28, 16 июня 2026, ПАИ

Стали известны первые стобалльники ЕГЭ в Псковской области в 2026 году. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Высший балл по истории набрали Мария Соскова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ) и Александра Грибанова из великолукского лицея № 11.

По литературе 100 баллов получила Мария Россиневич из гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки. Она стала единственной стобалльницей по этому предмету в регионе.

По химии высший балл набрали Екатерина Сасоева из Псковского педагогического комплекса, Бажена Мещаненко, Артём Дроздов, Алексей Железов и Всеволод Волощук из ПИЛГ, а также Михаил Железный из гуманитарного лицея.

Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 19 июня.