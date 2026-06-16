Соразмерные ответы

11:22, 16 июня 2026, ПАИ

Последние месяцы в публичном пространстве всё чаще звучал один и тот же сигнал: наш оборонно-промышленный комплекс набирает обороты, а значит, изменится и характер боевых действий. В День России на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле Владимир Путин сформулировал это предельно ясно: Россия намерена «наращивать силу ответных ударов, чтобы предотвратить атаки Киева на российские гражданские объекты», сообщали «Ведомости» со ссылкой на материалы пресс-службы президента. Это выглядело как очередное предупреждение киевскому режиму.

И вот – ночь на 15 июня. Один из самых масштабных ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время конфликта. Киев и ряд других городов оказались в эпицентре точечных, но крайне чувствительных атак. Речь шла о работе по ключевым элементам военной экономики противника.

Главный итог – уничтожение производственных мощностей, связанных с беспилотной техникой. Именно БПЛА в последние годы стали одним из главных инструментов давления на линию фронта и приграничные регионы России. Удары по таким объектам – критически важны.

При этом сам Путин ещё ранее подчёркивал значение беспилотной отрасли для российской обороны: достижения ОПК в сфере дронов он называл «революцией для нас в области беспилотной техники и беспилотных летательных аппаратов». На этом фоне удары по украинским заводам БПЛА выглядят уже не тактическим эпизодом, а частью более широкой технологической дуэли, где ставка делается на разрушение производственной базы противника и одновременное наращивание собственных возможностей.

В этом смысле произошедшее – не разовая акция, а скорее начало нового этапа. Этапа, в котором на первый план выходит промышленная мощь, точность разведки и способность наносить удары не по последствиям, а по причинам. И если исходить из логики, озвученной на самом высоком уровне, подобные операции будут не исключением, а нормой.