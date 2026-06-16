Фермеры оценили риски для урожая в Псковской области

11:28, 16 июня 2026, ПАИ

Продолжительные дожди в Псковской области заставили жителей региона вспомнить прошлогоднее лето, когда из-за переувлажнения почвы погибли посевы, а в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Однако в этом году специалисты и фермеры пока не видят серьезных угроз для будущего урожая, пишет «АиФ-Псков».

Летом 2025 года погодные условия стали настоящим испытанием для аграриев. Обильные осадки привели к гибели части посевов, сокращению площадей под овощные культуры и задержке посадочных работ. Тогда в отдельных районах региона выпало в несколько раз больше осадков, чем предусмотрено климатической нормой, а переувлажнение почвы стало причиной гибели сельхозкультур на площади свыше 100 гектаров.

В последние недели жители региона вновь обеспокоены затяжными дождями. Дачники отмечают, что почва сильно напиталась влагой, грядки размокли, а некоторые культуры начали страдать от переувлажнения.

В то же время фермеры считают нынешнюю ситуацию значительно менее тревожной. Глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Иван Мельник отметил, что осадки пока не выходят за пределы нормы и даже способствуют развитию ряда культур.

По его словам, дожди создают благоприятные условия для картофеля, лука и других сельскохозяйственных растений, а отсутствие сильной жары помогает сохранять влагу в почве. Определенные риски сохраняются лишь для теплолюбивых культур, таких как томаты и огурцы, а также в случае длительного похолодания, которое может спровоцировать развитие болезней растений.

Среди способов борьбы с избытком влаги специалисты называют устройство высоких грядок, организацию дренажных канав и использование мульчи. Такие меры помогают избежать застоя воды и сохранить корневую систему растений.

Оптимистично оценивают ситуацию и производители ягод. Руководитель фермерского хозяйства «Наша ягодка» Юлия Хвесюк отметила, что хозяйство работает в штатном режиме и рассчитывает на хороший урожай клубники.

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов также заявил, что уровень влажности почвы остается в пределах нормы. По его словам, оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в настоящее время нет.

В региональном минсельхозе подчеркивают, что нынешние осадки пришлись на важный период развития сельскохозяйственных культур и пока скорее помогают растениям, чем вредят им. Поэтому, несмотря на дождливую погоду, аграрии рассчитывают на достойный урожай.