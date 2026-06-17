Псковские единороссы выбрали делегатов на федеральный съезд в Москве

13:21, 17 июня 2026, ПАИ

Делегатов на XXIII съезд «Единой России», который пройдет в Москве 28 июня, избрали на конференции Псковского регионального отделения партии 17 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Делегатами стали глава Пскова Борис Елкин и вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин.

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил однопартийцев с избранием на съезд. «Это возможность принять участие в большом партийном событии в год больших выборов. Важно отнестись к этому внимательно», – отметил он.

XXIII съезд партии «Единая Россия» будет проходить в два этапа. В июне делегаты со всей страны утвердят списки кандидатов, которые будут баллотироваться в Государственную Думу нового созыва. Позже, в августе, будет представлена обновленная Народная программа на пять лет, с которой кандидаты от «Единой России» пойдут на выборы в сентябре.

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы.