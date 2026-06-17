Отчёты об исполнении бюджета, концессий и госпрограмм одобрил бюджетный комитет накануне сессии

12:19, 17 июня 2026, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Законодательном Собрании Псковской области накануне 56-й сессии, которая станет заключительным пленарным заседанием седьмого созыва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе парламента.

Первым вопросом депутаты рассмотрели отчёт правительства об исполнении областного бюджета за 2025 год. Основные параметры озвучила вице-губернатор Татьяна Баринова. Она отметила, что источники формирования доходной части и направления расходования средств из года в год остаются неизменными. Бюджет сохраняет социальную направленность: основной объём средств направляется в образование, здравоохранение, социальную защиту, национальную экономику и ЖКХ.

Татьяна Баринова обратила внимание на специфику Псковской области, связанную с большой протяжённостью дорожной сети, и, как следствие, на самую высокую в стране долю дорожного фонда в структуре доходов бюджета – почти 20%. Поскольку средства дорожного фонда являются целевыми и не могут быть направлены в другие сферы, это осложняет финансовое положение региона. По словам Татьяны Бариновой, губернатор Михаил Ведерников и председатель Законодательного Собрания Александр Котов инициировали обсуждение этой проблемы на федеральном уровне, вопрос находится в стадии рассмотрения.

Члены комитета рекомендовали принять в двух чтениях закон «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2025 год».

Аналогичное решение комитет принял по законопроекту «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2025 год», отметив увеличение в отчётном периоде финансирования медицинских услуг, оказываемых в рамках системы ОМС.

Изменения в текущий областной бюджет, которые вице-губернатор Татьяна Баринова охарактеризовала как «технические правки», не меняют параметры доходной и расходной частей. Депутаты поддержали и этот законопроект.

Расширение бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей представила министр юстиции Марина Чамкина. «Мы столкнулись с ситуацией, когда наши адвокаты готовят исковые заявления по обращению участников СВО, но не могут представлять их интересы в суде. Для устранения этого «половинчатого» права подготовлен законопроект», – пояснила министр. Депутаты рекомендовали документ к принятию.

Министр экономического развития Андрей Михеев представил членам комитета два вопроса, связанных с контрольными полномочиями Законодательного Собрания: доклад о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в Псковской области за 2025 год и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности региональных государственных программ за этот же период.

Андрей Михеев отметил, что федеральное законодательство обязывает исполнительную власть ежегодно направлять в Законодательное Собрание отчёт о концессиях, и это своего рода «пробный шар». На сегодня в регионе действует 8 концессионных соглашений с общим объёмом планируемых инвестиций свыше 7 млрд рублей. Концессии охватывают ключевые сферы жизнеобеспечения: коммунальное хозяйство, образование и экологию. Представленный доклад депутатский корпус рассмотрит на сессии.

Министр напомнил, что в области реализуются 25 госпрограмм, на финансирование которых направляется 92% расходов областного бюджета, что в абсолютных цифрах составляет более 55,8 млрд рублей.

«В 2025 году почти на 5 процентных пунктов вырос уровень достижения показателей государственных программ, что не может не радовать. Высокий уровень эффективности показали 19 из 25 программ», – подвёл итог Андрей Михеев. Этот вопрос рассмотрен в рамках комитета и в соответствии с законодательством не выносится на пленарное заседание.

Члены парламентского комитета также согласовали изменения в ряд государственных программ. Регион устанавливает дополнительные меры финансовой поддержки для медицинских и педагогических работников, переселившихся из недружественных стран. Единовременная выплата подъёмных и компенсация расходов на оформление документов предназначены для востребованных специалистов, которые намерены постоянно проживать в Псковской области и заключили трудовой договор с профильной организацией.

Ещё одна инициатива исполнительной власти, поддержанная депутатами, касается мер поддержки многодетных семей. С 1 января 2027 года предлагается законодательно установить возможность выбора между получением бесплатного земельного участка в собственность и единовременной денежной выплатой в размере 200 тысяч рублей.