Назначена дата выборов в Законодательное Собрание Псковской области

12:25, 18 июня 2026, ПАИ

Законодательное Собрание Псковской области официально объявило о назначении выборов депутатов восьмого созыва на 20 сентября 2026 года. Решение принято на 56-й сессии в соответствии с Избирательным кодексом Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Выбор даты обусловлен положениями федерального законодательства, согласно которым в год проведения выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ выборы в региональные законодательные органы должны проходить в тот же день. Таким образом, 20 сентября станет единым днём голосования как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Выборы депутатов Собрания будут проведены в 13 одномандатных округах. В региональном парламенте восьмого созыва сохранится равное представительство депутатов, избранных по одномандатным округам и по спискам политических партий. Срок полномочий Законодательного Собрания Псковской области составляет пять лет.

Добавим, что согласно статье 10 Избирательного кодекса Псковской области выборы органов или депутатов являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки, которые обеспечивают соблюдение сроков полномочий этих органов или депутатов.