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Политика

Александр Братчиков покинул Законодательное Собрание Псковской области

Депутат Законодательного Собрания Псковской области по избирательному округу № 3 Александр Братчиков досрочно сложил свои полномочия. Вопрос рассмотрели на 56-й сессии регионального парламента сегодня, 18 июня. Основанием стало личное заявление депутата, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Александр Братчиков. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Александр Братчиков работал в Собрании на постоянной профессиональной основе в должности вице-спикера и возглавлял комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Полномочия депутата прекращаются 18 июня.

«Это моё осознанное решение. Ранее я решил не участвовать в предстоящих выборах в Законодательное Собрание, поэтому счёл правильным для себя отработать заключительную сессию в действующем созыве и досрочно сложить депутатские полномочия. При этом я остаюсь в команде «Единой России» и буду всячески поддерживать однопартийцев в избирательной кампании. Уверен, что «Единая Россия» должна одержать уверенную победу», – пояснил свой шаг Александр Братчиков.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поблагодарил Александра Братчикова за многолетнюю работу. Он отметил, что Братчиков неоднократно избирался в парламент, является одним из старейших депутатов, возглавлял бюджетный комитет – одно из ключевых направлений работы, требующее конструктивного подхода.

«Александр Николаевич, спасибо за работу. Желаю успешной работы в дальнейшем. Уверен, вам есть чем заняться и вы покажете результат своей работы», – сказал Александр Котов.

Напомним, Александр Братчиков родился в 1975 году в Уржуме (Кировская область). Имеет высшее образование, в 2009 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 1998–2003 годах являлся генеральным директором строительно-архитектурной фирмы. С 2003 года – генеральный директор ООО «Псковагроинвест».

Депутат Псковского областного Собрания 4-го, 5-го, 6-го и 7-го созывов, председатель комитета Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.

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