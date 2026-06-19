Проект положения о ТОС в Пскове обсудил комитет ПГД

16:27, 19 июня 2026, ПАИ

Проект положения о территориальном общественном самоуправлении в Пскове обсудили члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое прошло сегодня под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Также члены комитета рассмотрели вопросы об утверждении границ территорий, на которых осуществляются ТОС «Олега Кошевого дом 23», «Бастионная, 23», «Труда 56», «Улица Алтаева – 20», «Льва Толстого, 39», «ул. Алтаева, д. №14» и «Улица Коммунальная, 70».

Кроме того, Константин Болотин представил на заседании отчёт о работе правового комитета за 2025 год. Он сообщил, что за это время состоялось 12 заседаний, на которых удалось рассмотреть 89 вопросов.