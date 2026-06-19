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Общество

Псковских застройщиков хотят обязать стеклить балконы в новых домах

Ряд изменений в Правила землепользования и застройки рассмотрели сегодня члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы на заседании, которое провёл председатель комитета Григорий Стороненков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото: ПГД

В частности, предлагается ввести обязательное остекление лоджий и балконов на всех фасадах новых многоквартирных домов, расширить список допустимых при строительстве отделочных материалов, также уточняются требования к цветовым решениям.

Депутаты также утвердили отчёт о работе комитета за 2025 год. Всего было проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 29 вопросов. Кроме того, члены комитета обсудили вопрос об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества, расположенного на Орлецовском кладбище.

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