ПсковГУ объявил о старте приёмной кампании 2026 года

11:26, 20 июня 2026, ПАИ

20 июня в Псковском государственном университете официально стартовала приёмная кампания. С этого дня абитуриенты могут подать документы на всех уровнях образования – в СПО, бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Приём заявлений в СПО продлится до 10–15 августа (в зависимости от специальности), в бакалавриате – до 12 июля, в магистратуру – до 14 августа, в аспирантуру – до 4 сентября, в ординатуру – до 24 июля.

В этом году ПсковГУ увеличил количество бюджетных мест на 5 % – всего их будет 1 709. В колледже на бюджетное место может рассчитывать 351 абитуриент, в университете – 1 358 будущих студентов.

Подать документы можно тремя способами – с помощью «Почты России», в сервисе «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» или лично в приёмной комиссии ПсковГУ (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).