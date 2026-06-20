Кинологическая служба МЧС празднует 30-летие

13:02, 20 июня 2026, ПАИ

Кинологическая служба чрезвычайного ведомства празднует 30-летие со дня своего основания сегодня, 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Первые кинологические расчеты появились в 1996 году в отряде «Центроспас». В Псковской области кинологическое подразделение базируется в поисково-спасательном отряде Пскова, входящем в состав ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС». Здесь с 2017 года служит и тренируется лабрадор-ретривер Фигаро, которого все называют Федей.

«Четвероногий спасатель постоянно совершенствует свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволяет ему быстро и эффективно находить потерявшихся и пострадавших, ведь в экстренных ситуациях каждая минута на счету. Специалисты кинологического подразделения также неустанно повышают свой профессиональный уровень, в том числе участвуя в выездных мероприятиях. В эпоху высоких технологий именно кинологи и их верные четвероногие напарники остаются незаменимыми там, где техника бессильна. Их работа – это прямое спасение жизней и забота о здоровье пострадавших!» – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.