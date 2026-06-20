«Единая Россия» выступила в защиту прав самозанятых

13:28, 20 июня 2026, ПАИ

Партия «Единая Россия» инициировала изменения в Трудовой кодекс, которые направлены на более четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений категории самозанятых. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении партии.

Сейчас их обсуждают с отраслевыми организациями и профсоюзами. «Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Налоговый режим для самозанятых создавался для легальной и удобной работы, чтобы люди могли зарабатывать без оформления кучи ненужных документов», – сказал председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», глава «Опоры России» Александр Калинин.