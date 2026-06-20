Первые обабки находят в лесах Псковской области

21:42, 20 июня 2026, ПАИ

Первые обабки находят в лесах Псковской области. Фотографиями находок жители региона делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Регина Игоревна



Фото: Регина Игоревна



Фото: Регина Игоревна



Фото: Регина Игоревна



Фото: Регина Игоревна









«Как же хорошо в лесу! Воздух здесь особенный. И этот прекрасный аромат лесной земляники... А вот и первый обабок попался», – подписала снимки автор.

Таким богатым урожаем порадовал лес у деревни Теребище в Псковском районе. Отметим, что обабок (Leccinum) – это род шляпочных трубчатых грибов семейства болетовых, который включает съедобные виды. К ним относятся подберёзовики и подосиновики.

Ранее сообщалось, что псковичка пережила встречу с медведем в лесу. От косолапого Анна Пшеницына, которая отправилась в лес за боровиками, пыталась спрятаться за деревом, но он всё же заметил любительницу тихой охоты, отвлёкшись от копания в болоте.