«От страха ноги парализовало»: псковичка пережила встречу с медведем в лесу

17:58, 17 июня 2026, ПАИ

О своей встрече с хозяином леса – медведем – рассказала жительница Псковской области в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

От косолапого Анна Пшеницына, которая отправилась в лес за боровиками, пыталась спрятаться за деревом, но он всё же заметил любительницу тихой охоты, отвлёкшись от копания в болоте.

«Руки сами полезли в карман за пугачом. Понимаю, что бежать нельзя. Да даже если бы можно было, я бы не смогла. От страха ноги парализовало. Приготовила телефон, чтобы, если чего, предупредить родных, где меня искать. И начала свистеть в сигнальный свисток. Это была моя ошибка», – призналась она.

Вместо того чтобы уйти подальше, медведь начал вставать на задние лапы и смотреть, кто свистит, поэтому жительница Псковской области решила воспользоваться отпугивателем, после чего хозяин леса всё же ретировался. «По непонятной причине идти дальше и искать грибы желание сразу пропало. Обратно шла медленно, постоянно останавливаясь, оглядываясь и прислушиваясь. В целом прогулка удалась», – уверена Анна Пшеницына, ведь по дороге к машине удалось найти первый боровик.