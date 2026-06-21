Двое мужчин погибли в ДТП в Куньинском районе
В Куньинском районе у деревни Ступино водитель Audi не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли мужчины 50 и 51 года, сообщает канал в мессенджере Max «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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