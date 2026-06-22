Спрос на препараты для снижения веса вырос в России

23:21, 22 июня 2026, ПАИ

За год россияне потратили более 14 миллиардов рублей на препараты для снижения веса.

Спрос на лекарства с семаглутидом значительно увеличился, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал.

Многие приобретают эти средства без медицинского рецепта, хотя они предназначены для лечения диабета и ожирения. Врачи акцентируют внимание на том, что самостоятельный приём таких препаратов может привести к опасным последствиям, включая панкреатит, обезвоживание и нарушения питания.

Особенно популярны эти лекарства у тех, кто стремится быстро похудеть. Однако после прекращения их использования часто наблюдается резкое возвращение веса. Специалисты подчёркивают, что решение о применении таких препаратов должно быть принято врачом.