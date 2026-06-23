О помощи многодетным семьям в Псковской области поговорят в эфире «Серебряного дождя»

09:39, 23 июня 2026, ПАИ

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июня.

Какую помощь оказывают в регионе многодетным семьям, достаточна она или, напротив, избыточна? Почему многодетных становится больше, а на первого ребёнка семьи решаются чуть позже, чем поколение назад? Чем живёт Социальный городок и почему словосочетание «дома престарелых» уходит в прошлое? Почему социальные работники – это штучные люди?

Об этом и многом другом с министром поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00, после выпуска новостей. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».