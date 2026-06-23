Дом горел в СНТ в Псковском районе

10:17, 23 июня 2026, ПАИ

Возгорание садового дома в СНТ «Ручеёк» Псковского района ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На соседнем участке в сарае сгорела стена. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Возгорание ликвидировали десять специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасена хозяйственная постройка.