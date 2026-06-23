Дом горел в СНТ в Псковском районе
Возгорание садового дома в СНТ «Ручеёк» Псковского района ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
На соседнем участке в сарае сгорела стена. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Возгорание ликвидировали десять специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасена хозяйственная постройка.
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