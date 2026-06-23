Сделал замечание и попал в больницу: две несовершеннолетние и их 21-летняя подруга избили псковича в Петербурге

11:49, 23 июня 2026, ПАИ

Житель Псковской области попал в больницу после того, как сделал замечание трём пьяным девушкам в Пушкине (город в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга). Две из нападавших девушек оказались несовершеннолетними – 15 и 17 лет, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошёл на Московском шоссе. По предварительным данным, 25-летний мужчина сделал замечание выпившей компании, после чего девушки набросились на него с кулаками. Пострадавшего отвезли в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Молодой человек написал заявление в полицию.

Старшую из нападавших (21 год) привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, в отношении неё также могут возбудить уголовное дело. Двух несовершеннолетних девушек (15 и 17 лет) также задержали. Обстоятельства произошедшего выясняются.