Пассажирка пострадала в ДТП с участием двух Renault в Пскове
Два автомобиля Renault столкнулись на перекрёстке улиц Олега Кошевого и Белинского в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
В результате ДТП пострадала женщина-пассажир. Пострадавшую госпитализировали.
На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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