Пассажирка пострадала в ДТП с участием двух Renault в Пскове

15:30, 23 июня 2026, ПАИ

Два автомобиля Renault столкнулись на перекрёстке улиц Олега Кошевого и Белинского в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ









В результате ДТП пострадала женщина-пассажир. Пострадавшую госпитализировали.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.