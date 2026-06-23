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Происшествия

Пассажирка пострадала в ДТП с участием двух Renault в Пскове

Два автомобиля Renault столкнулись на перекрёстке улиц Олега Кошевого и Белинского в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.

  • Два автомобиля Renault столкнулись в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
  • Два автомобиля Renault столкнулись в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
  • Два автомобиля Renault столкнулись в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
  • Два автомобиля Renault столкнулись в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
  • Два автомобиля Renault столкнулись в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир. Пострадавшую госпитализировали.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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