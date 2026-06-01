«Твой формат»: в Пскове прошёл молодёжный фестиваль

Фестиваль «Твой формат» прошёл в псковском пространстве «Лофт» сегодня, 23 июня. Участниками мероприятия стали подростки 14–17 лет, которые попробовали проявить себя в самых разных направлениях: в диджеинге, брейк-дансе, граффити, паркуре, фотографии, фиджитал-спорте, туризме и театральном искусстве. Кроме того, для участников организовали карьерные консультации, профориентационное тестирование и встречу с психологом. Фестиваль станет пространством для общения и поиска новых интересов. Самые активные ребята получили призы. Как это было – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.