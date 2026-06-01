Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

«Твой формат»: в Пскове прошёл молодёжный фестиваль

Фестиваль «Твой формат» прошёл в псковском пространстве «Лофт» сегодня, 23 июня. Участниками мероприятия стали подростки 14–17 лет, которые попробовали проявить себя в самых разных направлениях: в диджеинге, брейк-дансе, граффити, паркуре, фотографии, фиджитал-спорте, туризме и театральном искусстве. Кроме того, для участников организовали карьерные консультации, профориентационное тестирование и встречу с психологом. Фестиваль станет пространством для общения и поиска новых интересов. Самые активные ребята получили призы. Как это было – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Фото: ПАИ / Екатерина Иванова, 18:36, 23 июня 2026, ПАИ
417
0
25 фото

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...