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Общество

Универсальную спортплощадку возводят в Борисовичах

В деревне Борисовичи в Псковском округе началось строительство универсальной спортивной площадки. Дополнительная инфраструктура для занятия спортом появится в том числе благодаря активности местных жителей, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

В 2025 году победителем конкурсного отбора инициативных проектов стал проект «Строительство универсальной спортивной площадки в деревне Борисовичи», инициаторами которого выступили активные граждане, а также инициативная группа ТОС «Балтийская жемчужина».

Проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования Псковской области. Её главный принцип – соавторство: жители и бизнес участвуют в финансировании и становятся полноправными партнёрами в создании важных для жителей объектов.

«Это не только помогает воплощать в жизнь именно то, что нужно людям, но и формирует бережное отношение к результату. Общая сметная стоимость проекта составляет 5,3 миллиона рублей, из них 3,5 миллиона рублей – средства областного бюджета, 1,1 миллиона рублей – софинансирование из средств местного бюджета и 0,7 миллиона рублей – инициативные платежи», – отметила Наталья Фёдорова.

Вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко глава муниципалитета проконтролировала ход работ. На сегодняшний день подрядчик провёл разбивку территории, установил бортовой камень по периметру будущей площадки, также бортовой камень уложен для организации пешеходной дорожки. Работы идут по графику, и уже в этом сезоне у жителей появится новое современное место для занятий спортом и активного отдыха.

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