Словарь как зеркало эпохи: уникальная миссия филологов ПсковГУ

15:48, 29 июня 2026, ПАИ

Забота о родном языке – это вклад в сохранение культурного наследия. Именно в словах, акцентах и грамматических конструкциях местных диалектов запечатлены уклад жизни, традиции и самобытный взгляд на мир жителей Псковской земли. Исследование этого живого языка даёт нам ключ к пониманию собственных истоков и позволяет сберечь это бесценное богатство для потомков. Подробнее об этом, а также о многолетней научной миссии университета, ставшего одним из главных центров изучения говоров, – в интервью с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Светланой Лукьяновой.

– Светлана Викторовна, расскажите, как зародился ваш интерес к народной речи?

– Интерес к народной речи зародился ещё в студенческое время. С летних практик – фольклорной и диалектологической, на которые мы выезжали в разные районы Псковской области и разговаривали с информантами. А далее псковским говорам были посвящены курсовая и дипломная работы.

– Псковский государственный университет по праву считается одним из ведущих центров русской диалектологии. В чём, на ваш взгляд, заключается уникальность и преемственность научной школы псковских русистов, которая сформировалась здесь за долгие годы?

– Действительно, ПсковГУ является одним из центров изучения говоров. С 1957 года русисты университета разрабатывают научную тему «Псковская народная речь в прошлом и настоящем. Её место в общей системе русского языка. Псковский областной словарь с историческими данными». Руководителем темы долгое время была Лариса Яковлевна Костючук, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы.

В рамках темы создаётся «Псковский областной словарь с историческими данными». В сборе диалектных материалов для словаря активное участие принимают студенты факультета: на диалектологических практиках филологи выезжают в деревни Псковской области и разговаривают с информантами, записывают диалектную речь.

– Псковщина – это древнее пограничье, где веками переплетались славянские, балтские и финно-угорские языки. Как это уникальное положение отразилось на псковских говорах?

– На материале псковских говоров на кафедре русского языка Псковского государственного университета выполнен целый ряд диссертационных исследований: Андреев В. К. «Названия построек и их частей в псковских говорах (номинативный аспект)» (1993), Грицкевич Ю. Н. «Сложные слова в псковских говорах: На материале существительных» (1999), Дмитриева (Лукьянова) С. В. «Лексика тематической группы «Питание» в народной речи в ареальном аспекте: На материале псковских говоров» (1999), Магазеева Е. А. «Семантическое описание предметного слова: словарные дефиниции областного словаря на фоне данных диалектной речи» (2000), Гарник Ю. И. «Слова на -ИН(а) в народной речи : Комплексное изучение на материале псковских говоров» (2000), Налетова Н. И. «Названия растений в псковских говорах» (2001), Кузьмина Е. Б. «Названия грибов в структуре словообразовательных гнезд: на материале псковских говоров» (2002), Александрова А. Е. «Структурно-семантические особенности лексем с малопродуктивными архаичными именными приставками па-, пра-, су- в русском языке» (2003), Мельникова Е. Г. «Парадигматические отношения в лексике: На материале наименований погоды в псковских говорах» (2004), Таратынова Н. Ю. «Лексика свадебного обряда: по материалам псковских говоров» (2008), Белова Т. В. «Прилагательные в языке и речи» (2005), Симонова Н. А. «Глаголы с моторно-визуальной семантикой в русском языке» (2007), Григорьева Н. Е. «Этнонимы в диалектной лексико-семантической системе: на материале псковских говоров» (2019).

Сейчас также на кафедре выполняется диссертационное исследование аспирантом на тему «Признаковое слово в лексико-семантической системе и узусе диалектной речи».

Региональные филологические исследования позволили создать в университете научно-образовательную лабораторию «Социогуманитарная регионика», в поле зрения которой находятся комплексное изучение традиционной народной культуры и языка Псковского края в общенациональном и универсальном контексте, а также изучение проблем приграничья в лингвогеографическом, этнолингвистическом и лингвокультурологическом аспектах.

Положение псковских говоров необычно по условиям взаимоотношений с разными языковыми системами: не только близость по ряду черт к новгородским говорам, но и особое древнее «пограничье» с балтскими и финно-угорскими языками. Последнее способствовало проявлению и развитию таких языковых свойств, которые отличают псковские говоры не только от других славянских языков, но и от всех других русских говоров. Об этом в своих работах очень интересно пишет Л. Я. Костючук.

– Сотрудничаете ли вы с коллегами из других регионов для сопоставления псковского диалекта с соседними говорами?

– Безусловно, кафедра сотрудничает с коллегами-диалектологами из других регионов и университетов. Прежде всего это многолетнее сотрудничество с Санкт-Петербургским университетом по созданию Псковского областного словаря. Картотеки находятся в СПбГУ (собранное ленинградцами-петербуржцами) и в ПсковГУ (собранное псковичами). Можно отметить также сотрудничество в рамках создания Лексического атласа русских народных говоров.

– Воспитание нового поколения филологов – неотъемлемая часть традиций псковской школы. Как вы вовлекаете студентов в свои исследования?

– Современные студенты тоже проходят школу диалектологической и фольклорной практик. Изучают устное народное творчество и русскую диалектологию в рамках учебных занятий. На кафедре выполняются курсовые и выпускные квалификационные работы по темам, связанным с народной речью.

– Какой совет вы бы дали молодым исследователям или студентам, которые только начинают свой путь в изучении русской диалектологии?

– Мой совет молодым исследователям – не останавливаться, развиваться, изучать язык, пусть даже это не станет профессией, это принесёт интересный, значимый опыт.

– Глядя на свою работу и на работу ваших коллег, что бы вы хотели пожелать нашим читателям? Почему каждому из нас, даже не будучи исследователем, важно сегодня внимательно и бережно относиться к русскому языку, к диалектам, к живому слову наших бабушек и дедушек?

– Как известно, без прошлого нет будущего. Бережное отношение к языку – это вклад в сохранение нашего культурного кода. В лексике, особенностях произношения и даже грамматике отражены быт, обычаи, мировосприятие людей конкретного региона, его история. Изучая диалекты, мы лучше понимаем корни своей культуры.

Так, например, язык очень хорошо отражает мировоззрение сельского жителя. В Псковском областном словаре находим: «На пакоси весила и лёхка – народу многа, и фси вмести» (Печорский район). Люди работали сообща, понимая, что иначе не справиться с таким объёмом работы. Актуальность понятия подтверждается многочисленной фразеологией – «покос выставить», «покос ставить» – о начале работы. «Выйти с покосу» – о конце. А ещё «ржаной покос», «яровой покос». Участок, который надо выкосить, – это и покос, и пожня, и покосец, и покосина, и покосишко, и прокос. Ещё в летнюю пору собирали гоноболь или голубицу (голубику), ходили за блицами (грибами). Грибы и ягоды составляли начинку для разных пирогов, в псковских говорах можно встретить их названия – «гонобольник», «бличник».