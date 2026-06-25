Камень для реставрации Троицкого собора готовят на карьере в Порхове

12:10, 25 июня 2026, ПАИ

На порховском карьере продолжается подготовка известняковых блоков для реставрации Троицкого собора Псковского кремля. Специалисты изготавливают камень необходимых размеров, максимально сохраняя исторические технологии строительства, рассказали в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Как отмечают реставраторы, древний храм возведён с использованием массивных известняковых блоков. Поэтому при восстановительных работах особое внимание уделяется подбору и обработке камня. Реставраторы совместно с каменщиками участвуют в отборе и сортировке бута, после чего камень растёсывают под необходимые размеры.

Троицкий собор стал вторым объектом на территории Псковского кремля, где выполняются столь сложные работы с большим объёмом природного камня.

Для изготовления блоков специалисты снимают слой за слоем с помощью специальных машин и ручного инструмента, в том числе молотов. При этом заранее определяется, какой именно камень подойдёт для конкретного участка здания. Учитываются структура известняка и его способность к естественному разделению на слои.

Реставраторы отмечают, что в разных частях Троицкого собора использовался известковый камень различных размеров, добытый в нескольких карьерах, поэтому при проведении работ важно учитывать особенности исторической кладки.

Нынешний Троицкий собор является четвёртым храмом, построенным на этом месте. Его заложили в 1682 году, а строительство завершилось в 1699 году.