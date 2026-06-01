Боксёрская честь: в Пскове почтили память Эльми Зиядзаде

Знаковое спортивное событие – чемпионат Северо-Западного федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин – проходит на арене Ледового дворца в Пскове. Соревнования посвящены памяти мастера спорта РФ Эльми Зиядзаде, чьё имя стало символом преданности спорту и несгибаемого характера.

На ринг вышли сильнейшие спортсмены из Псковской, Калининградской, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей, а также из Коми и Карелии. Фотограф Андрей Кокшаров запечатлел самые яркие моменты турнира: решительные лица боксёров, драматичные клинчи и торжественные мгновения награждения.