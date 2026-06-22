Чемпионат СЗФО по боксу пройдёт в Пскове
Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин памяти мастера спорта РФ Зиядзаде Эльми пройдёт в Пскове с 24 по 27 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Площадкой чемпионата станет арена Ледового дворца. Торжественное открытие состоится 24 июня в 16:00.
В соревнованиях примут участие спортсмены из Калининградской, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Псковской областей, а также из Коми и Карелии.
Вход на чемпионат свободный.
Великолукский боец Руслан Шамилов отправил в нокаут соперника на турнире АСА 204 в Омске
В Великих Луках подвели итоги соревнований 30‑й Международной встречи воздухоплавателей
Спортивное событие лета: старт открытого чемпионата и первенства Пскова по лёгкой атлетике