Чемпионат СЗФО по боксу пройдёт в Пскове

15:45, 22 июня 2026, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин памяти мастера спорта РФ Зиядзаде Эльми пройдёт в Пскове с 24 по 27 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Площадкой чемпионата станет арена Ледового дворца. Торжественное открытие состоится 24 июня в 16:00.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Калининградской, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Псковской областей, а также из Коми и Карелии.

Вход на чемпионат свободный.