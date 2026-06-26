Ирина Гайдук: Подростки восполняют наркотиками недостаток эмоций в реальной жизни

14:38, 26 июня 2026, ПАИ

Псков заполонили синтетические наркотики, утверждает заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук. Об этом она заявила в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Если бы сейчас с нами в эфире был представитель наркоконтроля, он бы рассказал, сколько подпольных лабораторий они ежегодно закрывают. И это нам кажется, что нигде и ничего не достать, а подростки более продвинутые, чем мы. Они быстрее обо всём узнают», – отметила Ирина Гайдук.

Она также рассказала, что подростки в ответ на вопрос, зачем они пробуют наркотики, зачастую отвечают: «Для кайфа». «То есть они таким образом восполняют недостаток эмоций в реальной жизни, а мозг и рад, ему, чтобы получить гормон радости – дофамин, совершенно не надо трудиться, ведь достаточно затяжки или глотка», – пояснила Ирина Гайдук.

Но в результате мозг страдает, и рано или поздно всё заканчивается передозировкой, констатировала Ирина Гайдук.