Псковские подростки ищут лёгкие деньги в работе «закладчиками»

15:00, 26 июня 2026, ПАИ

Псковские подростки ищут лёгкие деньги в работе «закладчиками», констатировала заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Не знаю, раскрою ли я какой-то секрет, но сейчас молодых людей даже уговаривать не надо стать распространителями наркотиков. Они сами ищут такую «подработку», потому что кто-то где-то им сказал, что так можно заработать до 500 тысяч рублей в месяц», – отметила Ирина Гайдук.

По её словам, подросткам кажется, что это всё легко и просто, они считают, что уголовная ответственность их не настигнет.

«Наркоманами становятся дети не только из неблагополучных семей, но и просто стеснительные ребята с проблемами в общении со сверстниками, те, кто не могут сказать нет», – привела пример Ирина Гайдук.