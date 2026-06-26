О самой надёжной профилактике наркомании рассказала медик из Пскова

15:24, 26 июня 2026, ПАИ

О самой надёжной профилактике наркомании рассказала заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Самая лучшая профилактика – увлечение детей каким-то занятием: будь то гимнастика, художественная школа или музыка. Причём основное здесь – пример родителей, которые должны своим детям внушить: чтобы что-то получить, нужно сначала что-то вложить», – отметила Ирина Гайдук.

Никакие другие внушения не работают. «Не действует даже боязнь за внешний вид, в том числе у девушек. У них элементарно нет самоуважения. Они иногда из желания понравиться могут что-то употребить как бы в «доказательство» чувств», – привела пример Ирина Гайдук.