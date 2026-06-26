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Как понять, что ребёнок стал наркоманом, рассказала врач

Как понять, что ребёнок стал наркоманом, рассказала заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Самое основное, на что надо обратить внимание, – ребёнок меняется: был общительным, стал замкнутым, тревожным, подозрительным. Может появиться чрезмерный аппетит или, наоборот, пропасть, может появиться бессонница, какие-то бесконечные тайны, выпрашивание денег. Но все эти перемены могут заметить только родители, которые изначально хорошо общаются с детьми. А ведь у многих всё заканчивается парой вопросов: «Ты ел?», «Как в школе?» – констатировала Ирина Гайдук.

Специалист также добавила, что воспитание детей начинается с момента встречи юноши и девушки, с разговора о будущих детях и о том, что они будут делать, если девушка забеременеет. Всё это, уверена Ирина Гайдук, надо обсуждать до, а не после свадьбы.

Спикер отметила, что подросткам бесполезно что-либо запрещать, ставить ультиматумы и обвинять. «Не надо начинать с криков. Можно просто поговорить с ребёнком, предложить купить тест на наркотики, если есть доверительные отношения в семье, то он согласится», – уверена Ирина Гайдук.

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