Почти 1,5 тысячи домовладений в Псковской области включены в президентскую программу догазификации

14:09, 26 июня 2026, ПАИ

Газовая инфраструктура в Псковской области расширится в этом году. В президентскую программу догазификации включены 10 новых населенных пунктов для подключения 1 462 домовладений, сообщает официальный канал Псковской области в мессенджере MAX.

Теперь возможность бесплатно подвести газ до своих земельных участков получили жители деревень Солоново, Чужбино, Паклино, Коренцы Псковского района, Баландино и Поречье Великолукского района, Сенно Печорского района, Опухлики и Чижевщина Невельского района и деревни Ногино Островского района.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков», а также лично обратившись в единый клиентский центр псковских газовых компаний или отделение МФЦ.