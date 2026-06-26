Память жива: о героизме Степана Здоровцева, имя которого неразрывно связано с Псковской землёй

21:59, 26 июня 2026, ПАИ

Служивший в авиаполку в Крестах младший лейтенант Степан Здоровцев стал одним из первых, кто в годы войны был удостоен звания Героя Советского Союза. В честь 85-летие подвига Степана Здоровцева о героизме лётчика, имя которого неразрывно связано с Псковской землёй, – в материале газеты «Псковская правда».

Степан Здоровцев родился 24 декабря 1916 года на хуторе Золотарёвском Кочетовской станицы области Войска Донского в семье донского казака. Его детство пришлось на годы становления советской власти, юность – на эпоху коллективизации и первых пятилеток. В 1929 году семья переехала в станицу Константиновскую Ростовской области, затем обосновалась в Астрахани. Там молодой Здоровцев устроился в судоремонтные мастерские, затем сдал экзамены на моториста баркаса, работал механиком в ОСВОДе, дорос до начальника городской спасательной станции и освоил профессию водолаза. Параллельно учился в Астраханском аэроклубе: небо манило его куда сильнее, чем речные глубины.

В 1938 году Степана призвали в РККА. Аэроклубовские навыки открыли дорогу в Сталинградское военное авиационное училище, которое он окончил в октябре 1940 года. Уже через несколько месяцев младший лейтенант Здоровцев получил направление в 158-й истребительный авиационный полк Ленинградского военного округа, базировавшийся на аэродроме Кресты под Псковом.

Так донской казак и волжский речник оказался на Псковской земле.

Первый день Великой Отечественной войны застал 158-й полк на боевом дежурстве. Авиаполк прикрывал подступы к Ленинграду. 27 июня 1941 года командир звена Степан Здоровцев сбил немецкий самолёт-разведчик. 28 июня он таранил бомбардировщик «Юнкерс-88», уничтожив его и захватив экипаж. Здоровцев вернулся на аэродром и вылетел на новое задание. 27–29 июня такую же операцию вслед за Здоровецым повторили Пётр Харитонов и Михаил Жуков, став первыми Героями Советского Союза на войне (указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1941 года).

10 июля газета «Правда» писала: «Это первые орденоносцы священной Отечественной войны советских народов против кровавых псов фашизма… Так воюют и побеждают простые советские люди, не знающие страха в борьбе, гордые сыны нашего крылатого народа».

Память увековечили: 22 июля 2005 года в Пскове был открыт семиметровый монумент трём лётчикам. В 2010 году на площади Победы установили стелу «Город воинской славы», увековечив имена героев. В 2017 году в Пскове появилась улица имени Здоровцева.

Имя Здоровцева увековечено в памятниках в Астрахани, Волгограде, Донецке, на Волге – теплоход «Степан Здоровцев». В родном герою Константиновске есть его бюст и улица его имени.

Донской казак, речник, водолаз и лётчик Здоровцев совершил свой подвиг в 24 года, оставив бессмертное имя в истории Псковской земли и всей страны.