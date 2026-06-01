Zvonkiy зажёг на Дне молодёжи в Пскове

Хедлайнером праздника, который прошёл в Финском парке Пскова в День молодёжи, стал певец Zvonkiy. Его выступление на главной сцене собрало сотни зрителей.
Zvonkiy – лауреат «Золотого граммофона» и «Песни года», обладатель награды TopHit в номинации «Лучший мужской вокал». Его песни звучат на Love Radio, «Авторадио» и «Хит FM».
Концерт стал ярким финалом праздника, организованного при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Как это было – в фоторепортаже Андрея Степанова.
Фото: Андрей Степанов / ПАИ, 23:45, 27 июня 2026, ПАИ
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