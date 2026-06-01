Zvonkiy зажёг на Дне молодёжи в Пскове

Хедлайнером праздника, который прошёл в Финском парке Пскова в День молодёжи, стал певец Zvonkiy. Его выступление на главной сцене собрало сотни зрителей.

Zvonkiy – лауреат «Золотого граммофона» и «Песни года», обладатель награды TopHit в номинации «Лучший мужской вокал». Его песни звучат на Love Radio, «Авторадио» и «Хит FM».

Концерт стал ярким финалом праздника, организованного при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Как это было – в фоторепортаже Андрея Степанова.